"Sarei rimasto volentieri un’altra stagione, ma Corvino non lo permise"
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Gonzalo Rodriguez, ex difensore della Fiorentina, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:
«Astori? Il pensiero che lui non ci sia più mi distrugge ogni giorno. Mi viene da piangere anche solo a parlarne. Era il mio compagno di reparto. Lo porto e lo porterò sempre con me. Conservo ancora una foto dell’ultimo gol segnato con la Fiorentina: c’è Davide che mi viene incontro e mi abbraccia. Giocavamo uno al fianco dell’altro, ci siamo sempre aiutati anche fuori dal campo. Capitava spesso che ci vedessimo pure con le famiglie, i nostri figli hanno la stessa età. In occasione del centenario ho conosciuto anche suo fratello, abbiamo parlato tanto. È stato molto emozionante».
Lei nel 2017 lasciò Firenze e la fascia da capitano, ereditata proprio da Davide.
«Già quando ero io il capitano c’erano varie persone che in spogliatoio prendevano parola. Astori, Borja Valero e Tomovic su tutti. Sono molto contento, però, che la fascia l’abbia indossata lui. È stato un esempio di lealtà, lavoro e umanità».
Torniamo sul suo addio alla Fiorentina. Disse più volte che sarebbe voluto restare, eppure il suo contratto non fu rinnovato. Come andò?
«Non voglio fare polemica, sono passati anni e io sono felice lo stesso. Sarei rimasto volentieri un’altra stagione, ma Corvino non lo permise. Voleva rivoluzionare la squadra e portare alcuni giocatori “fedeli” a lui. Mandò via me, Borja e altri. Quando andai da lui per parlare mi fu chiusa un po’ la porta in faccia: aveva già deciso. Per fortuna sono riuscito a tornare subito al San Lorenzo, il club della mia vita dove ho iniziato a giocare».
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