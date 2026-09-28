Willy Gnonto manda segnali. A Paolo Vanoli, innanzitutto, ma anche a Roberto Mancini. L'esterno della Fiorentina è stato infatti tra i protagonisti dell'amichevole vinta ieri 9-0 contro il Signa, mettendo a referto un gol e un assist per Gonçalves nei primi dieci minuti.

Arrivato dal Leeds senza grandi credenziali, Gnonto sta progressivamente conquistando spazio e fiducia nel nuovo sistema di gioco di Vanoli. Il tecnico viola lo sta utilizzando nel 4-2-3-1, sfruttandone le caratteristiche sia a sinistra che a destra e apprezzandone anche quel «lavoro sporco che fa sulla fascia».

Ma i segnali dell'esterno sono rivolti anche alla Nazionale. Gnonto fu convocato per la prima volta da Mancini nel giugno 2022, diventando il quinto giocatore a esordire in azzurro senza aver mai giocato in Serie A. Con l'Italia ha collezionato 13 presenze e un gol, quello realizzato contro la Germania il 14 giugno 2022.

Durante la sua presentazione a Firenze, Gnonto aveva dedicato parole importanti proprio a Mancini. Come scrive TuttoSport: il primo obiettivo è conquistare definitivamente Vanoli. Poi, con una stagione di alto livello e maggiore minutaggio, potrà tornare a guardare anche alla maglia azzurra.