Genè Gnocchi ha parlato al pentasport di radio Bruno. Il suo commento

"Pellegrino è stato l'elemento chiave della salvezza del Parma, ci manca eccome. Può soltanto migliorare alla Fiorentina. Sohm pensavo fosse un certo tipo di giocatore, ed invece no. Ma il calcio è così, spesso pensi che un giocatore possa far bene, ed alla fine delude. Pellegrino è uno che sa giocare anche con i piedi, sa difendere il pallone e fare reparto da solo, non ce ne sono più tanti così. Anche al parma abbiamo avuto grandi attaccanti argentini, Mateo è stato una bella scoperta. Da esterno mi ha sorpreso negativamente l'inserimento di Atta, sta facendo0 fatica. Mastantuono mi sembra un bel giocatore, ma anche gli altri stanno rendendo con Vanoli. Gilardino mi piace, è un allenatore concreto, e mi piaceva già a Pisa. Vanoli mi piace come allenatore, meno come comunicatore, mi sembra che abbia un lessico limitato"