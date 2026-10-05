Enzo Bucchioni al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato la ripresa della Fiorentina:

"Nelle prime 5 giornate si è capito poco della Fiorentina, soprattutto per le prime 3. Questa è una squadra tutta da costruire, con giocatori di talento. Come risponderanno i giovani di riferimento? Noi abbiamo come ricordo il 2012, dove però c'erano giocatori più esperti, e per Montella fu più semplice metterli assieme. C'è da raggiungere un equilibrio, ma per farlo potrebbero esserci dei cali, vista l'età della squadra. Atta ancora non l'abbiamo visto ai suoi livelli, è uno che può cambiarti la partita. Non dimentichiamoci anche Goncalves, dal punto di vista tecnica ha esperienza, e può dare moltissimo. Mi aspetto che dia una mano nei movimenti, nelle giocate, e ricordiamoci che era un leader tecnico nello Sporting. In queste 3 settimane avrei voluto vedere Oulai e Fagioli, con i movimenti che devono mettere a sistema. Tiago Gabriel mi piace molto, ed ha anche dei piedi buoni. La difesa della Fiorentina ha bisogno di un leader, e non so se lui può esserlo vista l'età."