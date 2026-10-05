Lorenzo Amoruso, al Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto sul momento della Fiorentina:

"Fagioli c'era arrivato già in Nazionale con Spalletti. Poi le prestazioni non furono un granchè, complici un Europeo complesso. Già alle qulificazioni Mondiali poteva essere convocato, e lì secondo me Gattuso un po' ha sbagliato. Il calendario non sarà facile, ma ricordiamoci che poi partono le coppe, e le big saranno impegnate. La Fiorentina senza coppe potrà preparare queste gare in modo diverso rispetto agli altri anni, lavorando a pieno organico. Contro le grandi tutti vorremo vedere la crescita della squadra, e dei singoli. Voglio subito vedere che tipo di atteggiamento avrà la Fiorentina in trasferta a Genova. Chi ama questo sport non può non notare il potenziale di questa squadra, anche se magari può essere un po' sbilanciata. Ogni passo va fatto molta calma, vista l'età dei giocatori."

La sosta: "Chi è rimasto ha lavorato sulla parte fisica, mentre i nazionali hanno lavorato sulla tattica e sulle partite. La Fiorentina va piantata e fatta crescere, nella maniera giusta. Vanoli ha preparato poco le prime 3 partite, non ha avuto tempo. Ha sicuramente dato fiducia a certi giocatori rispetto a prima. Oulai e Fagioli? Più che loro due, va sistemata l'intera squadra, chi ci metti attorno, e come lo fai. Bisognerà capire se la Fiorentina di Vanoli avrà un'idea fissa, o lavorerà soprattutto sull'avversario. Se il centrocampo inizia a girare avrai certi spazi nelle zone cruciali di campo. Non mi sorprende che la Fiorentina si interessi a Tiago Gabriel. Ha una cattiveria che manca in rosa, facendosi rispettare. Negli ultimi anni abbiamo fatto fatica in difesa, e lui mi è piaciuto lo scorso anno. Pongracic è il contrario, è poco cattivo, nonostante giochi bene a calcio, non sa imporsi contro gli attaccanti. Ndour deve velocizzarsi un po', contro il Napoli non riusciva a fare la fase difensiva bene, è stato un po' brutto vederlo. Se riesce a migliorare lì inizia a prendere una conformazione diversa può alzare il livello. In estate è stato l'unico incedibile, nonostante le richieste"