La parola chiave per la Fiorentina è equilibrio, mentre l'unica vera urgenza si chiama quota 40 punti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'amara sconfitta di Monza impone di mettere da parte la ricerca dell'estetica per abbracciare il massimo della concretezza, anche a costo di sacrificare il talento dei singoli in nome del bene comune e della classifica. La società ha confermato la piena fiducia a mister Paolo Vanoli e lo spogliatoio resta al suo fianco, ma ora servono i risultati per evitare che la situazione precipiti ulteriormente. Per questo scatta la risposta d'impatto: da domani la squadra andrà in ritiro al Viola Park fino a domenica per compattarsi, ritrovare la fame agonistica e prendere piena consapevolezza della lotta salvezza.

Svolta a centrocampo: rispolverato Fagioli in regia al posto di Oulai

Per ritrovare quella solidità mancata a Monza, Vanoli orienta le proprie scelte verso il ritorno al 4-3-3, abbandonando un 4-2-3-1 apparso troppo spregiudicato e privo delle giuste coperture. La vera novità a centrocampo riguarda il rilancio dal 1' di Nicolò Fagioli: reduce da due panchine consecutive tra Juventus e Monza, il regista è pronto a riprendere in mano le chiavi della squadra per portare geometrie e certezze in mezzo al campo. Gli fa posto il giovane Oulai, protagonista di buone prestazioni ma ancora troppo ingenuo, come dimostrato dall'imprudente fallo di mano che ha regalato al Monza il rigore decisivo.

Emergenza difesa: torna Ranieri titolare. Dubbio Beto-Pellegrino in attacco

Con una difesa da bollino rosso, 28 reti incassate finora con una media di 2,33 gol a partita, Vanoli deve alzare le barricate confermando comunque la linea a quattro, unico assetto percorribile considerati i problemi di organico. Con Pongracic ancora ai box e Viery uscito acciaccato da Monza (in attesa degli esami strumentali), al fianco di Dragusin si ricomporrà la coppia con Luca Ranieri, chiamato anche a far valere la propria leadership nello spogliatoio assieme a De Gea. In attacco, infine, l'obiettivo sarà servire al meglio le punte sfruttando i cross dagli esterni (con Jimenez favorito su Joao Mario), mentre al centro dell'attacco resta aperto il ballottaggio tra Pellegrino e Beto, con quest'ultimo in forte rialzo dopo il buon impatto a gara in corso al Brianteo.