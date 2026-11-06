Vanoli ha più volte ribadito la sua fiducia in Fagioli "proteggendolo" dalle critiche come dopo il primo tempo contro l'Atalanta. Il centrocampista, dal canto suo, è sereno e ha dato la sua disponibilità per la partita contro la sua ex squadra. Negli occhi ancora la sua prestazione dello scorso anno quando aveva servito due assist per la vittoria per 3-0.

Le voci della possibile estorsione da parte del cantante Ludwig sono legate al passato e al caso scommesse che ormai Fagioli si è messo alle spalle da tempo. Intanto il suo pensiero è solo al campo e alla sfida contro la Juventus. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.