Paolo Vanoli festeggia il ritorno al Franchi con il 3-0 sul Pisa, risultato che dà continuità alla vittoria ottenuta a Venezia. Il tecnico elogia l’atteggiamento e la qualità della squadra, sottolineando però la necessità di mettere il talento individuale al servizio del gruppo: «Il nostro percorso è appena iniziato, ma vedo un grande atteggiamento. Chi parte dall’inizio e chi subentra dà sempre il massimo». Parole importanti anche per Mastantuono, convocato dall’Argentina: «Deve ancora crescere, ma il futuro è suo».

Protagonista della qualificazione è ancora Mateo Pellegrino, autore del gol che ha sbloccato la partita e della terza rete consecutiva dopo quelle contro Torino e Venezia. «Sono felice per il gol, ma soprattutto per aver superato il turno. Dobbiamo migliorare nel gioco, però stiamo lavorando molto e siamo già a buoni livelli», ha commentato l’argentino. Oulai guarda invece alle due sfide contro il Napoli, mentre il tecnico del Pisa Paolo Bianco, nonostante la sconfitta, si dice soddisfatto dell’atteggiamento mostrato dai suoi contro una squadra più forte e qualitativa.

La Fiorentina ritroverà il Napoli agli ottavi di Coppa Italia, ma prima ospiterà la formazione di Massimiliano Allegri domenica in campionato. Atta non è stato convocato contro il Pisa perché impegnato in un lavoro personalizzato per arrivare al meglio alla sfida. Vanoli dovrebbe rilanciare dal primo minuto Fagioli, Jimenez, Njie e probabilmente Beto, anche se la continuità realizzativa di Pellegrino potrebbe cambiare i piani. Intanto la squadra torna subito al lavoro al Viola Park, mentre Gnonto e Pedro Gonçalves, entrambi a segno nel derby, saranno presentati ufficialmente. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.