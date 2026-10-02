Viery ancora avanti rispetto a Valdepenas: a Genova chance da terzino sinistro ancora per lui?
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Preso dal ds Paratici per fare il centrale, con l'esonero del tecnico Grosso e il ritorno di Vanoli Viery si è piazzato a sinistra e ha contribuito a sistemare la difesa colabrodo della prime giornate, tanto che adesso spostarlo da lì risulta davvero difficile. Anche se col Napoli ha sofferto oltremodo la rapidità di Politano, finendo per lasciare il campo al 45', Viery ha continuato a lavorare per tutta la sosta sui movimenti di laterale difensivo sinistro, segno che pure col Genoa, alla ripresa del campionato, potrebbe riproporsi dal 1' sulla fascia.
Terzino più bloccatoCome scrive La Gazzetta dello Sport, il brasiliano è, rispetto all'altro esterno Valdepenas (L'ANALISI), meno offensivo e tanto basta a Vanoli per considerarlo fondamentale in uno scacchiere che già si sbilancia sul lato destro, con la spinta dell'ex Milan Jimenez (o dell'ex Juve Joao Mario), e la peculiarità di Mastantuono, che giocando a piede invertito sceglie spesso di entrare dentro al campo, scoprendo ulteriormente alcune zone. E poi ci sono da coprire le folate di Njie (o Gnonto, o Atta): Vanoli è convinto che in questo momento serva un difensore più bloccato, che possa mantenere l'equilibrio al fianco di un Dragusin tornato a ottimi livelli. C'è riuscito, giovanissimo, al Gremio dove ha lasciato un ottimo ricordo, e adesso vuol farlo alla Fiorentina, la squadra che gli ha dato fiducia portandolo in Italia.
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