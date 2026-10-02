Fagioli indosserà la maglia numero 10
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Nicolò Fagioli è sempre più al centro della Nazionale italiana. Dopo l'ottima prova contro la Turchia, che l'ha visto protagonista nel ruolo di mezzala, Mancini dovrebbe riproporlo questa sera contro la Francia. Ma non solo.
Il centrocampista della Fiorentina indosserà la maglia numero 10. Un gesto di fiducia da parte del ct, che non vuole più fare a meno della sua qualità in mezzo al campo.
Fiducia che sicuramente farà bene anche la centrocampo della Fiorentina, con Vanoli che aspetta il rientro del suo regista per ridisegnare il 4-2-3-1 a tinte viola.
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