"Paratici? No, grazie. Se posso dirlo, anche per quanto successo con Marotta che lo aveva allevato"
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Evelina Christillin, manager e dirigente sportiva tifosa della Juventus, ha parlato al Festival dello Sport di Trento, elogiando Beppe Marotta:
«Il dirigente che più ho apprezzato ultimamente è stato Marotta. Anni fa è stato gentilmente accompagnato alla porta, e si è visto cosa ha saputo fare all'Inter».
Christillin ha espresso fiducia anche in Giovanni Carnevali, prima di criticare Fabio Paratici, oggi ds della Fiorentina:
«Paratici? No, grazie. Se posso dirlo, anche per quanto successo con Marotta che lo aveva allevato. In certe cose conta il lato umano e lui non si è comportato benissimo con Beppe».
Nel ripercorrere la gestione bianconera, ha aggiunto:
«Erano partiti con l'idea dei giovani leoni che devono fare fuori tutti gli altri, partendo da Ronaldo. Eppure l'ultimo bilancio non dico attivo ma pari, è del 2018, con Marotta».
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