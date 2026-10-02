"Paratici? No, grazie. Se posso dirlo, anche per quanto successo con Marotta che lo aveva allevato"

Redazione VN
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Evelina Christillin, manager e dirigente sportiva tifosa della Juventus, ha parlato al Festival dello Sport di Trento, elogiando Beppe Marotta:

«Il dirigente che più ho apprezzato ultimamente è stato Marotta. Anni fa è stato gentilmente accompagnato alla porta, e si è visto cosa ha saputo fare all'Inter».

Christillin ha espresso fiducia anche in Giovanni Carnevali, prima di criticare Fabio Paratici, oggi ds della Fiorentina:

«Paratici? No, grazie. Se posso dirlo, anche per quanto successo con Marotta che lo aveva allevato. In certe cose conta il lato umano e lui non si è comportato benissimo con Beppe».
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Nel ripercorrere la gestione bianconera, ha aggiunto:

«Erano partiti con l'idea dei giovani leoni che devono fare fuori tutti gli altri, partendo da Ronaldo. Eppure l'ultimo bilancio non dico attivo ma pari, è del 2018, con Marotta».

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