La Fiorentina non riesce a uscire dalla crisi iniziata dopo i quattro punti conquistati contro Venezia e Napoli. Il Franchi è ormai un tabù: l’ultima vittoria casalinga in Serie A risale ad aprile, contro la Lazio allora allenata da Sarri. Proprio contro l’Atalanta, invece, Vanoli aveva salutato il pubblico prima dell’addio estivo: i tifosi applaudirono il tecnico e fischiarono la squadra, ma la società scelse di non confermarlo e affidarsi a Grosso.

Tornato sulla panchina viola, Vanoli si ritrova coinvolto nella lotta salvezza, pur conservando la fiducia della dirigenza e nelle proprie possibilità. Serve però una svolta per recuperare autostima e correggere la classifica. A complicare il quadro ci sono l’emergenza difensiva, con Pongracic e Ranieri indisponibili, e un calendario impegnativo: dopo l’Atalanta arriveranno Sassuolo e Juventus, prima della nuova sosta.

L’Atalanta avrà invece, almeno sulla carta, un percorso più favorevole: le successive sfide contro Parma e Monza rappresentano opportunità per recuperare punti nella corsa all’Europa. Entrambe cercano dunque un cambio di passo, seppure con obiettivi diversi, e si affidano alla fantasia dei propri giocatori di maggiore qualità per rilanciarsi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.