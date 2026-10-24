Vanoli ha ribadito piena fiducia a De Gea, confermandone il ruolo di capitano. Quanto a Ndour, il tecnico ha spiegato che gioca perché lo merita, ricordando la crescita compiuta rispetto alla scorsa stagione e il suo peso nell’Under 21. Ha però sottolineato che deve continuare a migliorare senza accontentarsi.

Oulai, dopo la prova deludente contro il Genoa e la panchina con il Como, dovrà sfruttare la prossima occasione. Per Vanoli, un giovane deve conquistarsi spazio attraverso le prestazioni, indipendentemente dal prezzo del cartellino.

Il tecnico ha elogiato la generosità e la mentalità vincente di Mastantuono, invitandolo però a essere meno frenetico nella ricerca del gol. Il suo talento dovrà diventare sempre più utile alla squadra, anche imparando a servire il compagno libero quando viene raddoppiato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.