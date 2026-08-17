La Gazzetta dello Sport si sofferma su Valdepenas. Il suo corpo è una macchina perfetta che eccelle in potenza, velocità e resistenza negli sprint. Inarrestabile in attacco e applicato in fase difensiva, dove sicuramente dovrà ancora crescere. Negli allenamenti sta impressionando per il carattere e il modo in cui si è calato nella nuova realtà.

Nei piani iniziali doveva essere una seconda scelta, perché ci si aspettava che potesse aver bisogno di un periodo di ambientamento, ma le prime risposte sono state molto convincenti, tanto che l'acquisto di un altro terzino sinistro non è più considerata una priorità: Valdepenas dà garanzie di poter fare il titolare fin da subito e all'occorrenza, dando per scontata la partenza di Niccolò Fortini, sia Joao Mario sia Alex Jimenez possono essere impiegati sulla corsia mancina.

Valdepenas va di fretta: dal Villa Rosa, la scuola calcio in cui è cresciuto, la stessa di un amatissimo ex viola, il connazionale Borja Valero, alla Fiorentina via Real Madrid. Dopo la Coppa Italia, il canterano è già pronto per il debutto in A.