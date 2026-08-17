La Gazzetta dello Sport si sofferma su Valdepenas, riportando un piccolo retroscena. Lo spagnolo è arrivato una settimana prima di Mastantuono ma in pochi giorni ha conquistato tutti al Viola Park.

Grosso e il suo staff hanno capito in fretta di avere tra le mani una pepita d'oro già pronta per il nostro calcio nonostante il risicatissimo minutaggio in mezzo ai grandi: una presenza da titolare in Liga contro l'Alaves e una panchina in Champions League col Manchester City.

Xabi Alonso lo ha fatto debuttare a 18 anni da terzino sinistro ma nella squadra B ha giocato spesso da centrale e all'occorrenza può fare pure la mezzala.