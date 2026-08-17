Il treno va veloce anche se Ã¨ arrivato senza troppo clamore. Victor Valdepenas Ã¨ il canterano meno glamour sbarcato a Firenze nella sessione estiva, ma se il suo acquisto Ã¨ stato offuscato da quello di Franco Mastantuono, piÃ¹ noto e con piÃ¹ presenze nel Real Madrid, lui ha impiegato poco ad attirare i riflettori su di sÃ©.

Sono bastate un'amichevole e il debutto da titolare in Coppa Italia per far innamorare la tifoseria e anche per convincere Fabio Grosso che la fascia sinistra Ã¨ roba sua. Fisico, personalitÃ , versatilitÃ tattica e una progressione folgorante: l'altro ragazzo svezzato dalla Casa Blanca e scovato da Fabio Paratici nella squadra B del club madrileno, il Castilla, ha tutte queste cose insieme e nonostante i 19 anni non ha patito l'emozione della prima volta in un nuovo Paese.

«Orgoglioso della vittoria e del mio debutto ufficiale con questa squadraÂ», ha festeggiato sui social dopo il 4-1 sul Benevento in Coppa Italia. Valdepenas subito titolare mentre Mastantuono Ã¨ entrato nella ripresa, regalando comunque qualche gemma del suo ricco repertorio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.