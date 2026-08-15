La Fiorentina apre la stagione con un netto 4-1 sul Benevento e conquista senza difficoltà i sedicesimi di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Pisa-Empoli. Il clima del Franchi è completamente cambiato rispetto alla fine della scorsa stagione: dagli ultimi fischi si è passati agli applausi per una squadra che, pur contro un avversario inferiore tecnicamente, ha offerto subito segnali incoraggianti. Grosso schiera dall'inizio quattro nuovi acquisti – Dragusin, Joao Mario, Valdepenas e Atta – e dopo poco più di un minuto Gudmundsson sblocca la gara su assist di Atta. Kean firma poi il 2-0 con uno splendido destro al volo sul cross di Joao Mario, tornando al gol dopo sei mesi.

Nella ripresa i viola chiudono rapidamente i conti: Ranieri segna di testa sugli sviluppi di un corner di Fagioli e Ndour realizza il 4-0 con un preciso mancino. Il Benevento trova il gol della bandiera con Lamesta, mentre l'ingresso di Mastantuono regala qualche sprazzo interessante, tra accelerazioni e una conclusione che sfiora la traversa. Nel finale arriva anche l'esordio del sedicenne Croci, diventato il più giovane debuttante nella storia della Fiorentina.

Per Grosso arrivano indicazioni positive soprattutto dal pressing, dalla regia di Fagioli, dalla spinta di Valdepenas e dal lavoro di Ndour e Brescianini. Interessante anche l'intesa sulla trequarti, con Gudmundsson portato ad accentrarsi e Atta ad allargarsi sulla sinistra. La nuova Fiorentina mostra già una certa duttilità tattica: parte dal 4-3-2-1, in fase offensiva porta diversi uomini alle spalle di Kean e senza palla si compatta nel 4-4-2. Serviranno avversari più probanti per capire il reale valore della squadra, ma la prima impressione è quella di una Viola profondamente diversa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.