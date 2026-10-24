Vanoli ha ribadito che la Fiorentina è stata costruita con un’identità offensiva e in prospettiva futura, senza cercare alibi per i risultati. Le tante occasioni create non sono bastate per passare in vantaggio, mentre resta la fragilità difensiva, confermata dai tre gol subiti contro il Como. Per il tecnico, lavoro e continuità sono fondamentali anche per cambiare mentalità.

Contro l’Inter dovrebbe essere confermata la difesa a quattro, con il possibile ritorno di Dodô dal primo minuto. Davanti è previsto il tridente Mastantuono-Pellegrino-Njie, con Pellegrino preferito a Beto.

Vanoli ha sottolineato la forza dei nerazzurri, dimostrata anche dalla vittoria in Champions contro lo Shakhtar in inferiorità numerica e dalle rimonte stagionali. A San Siro chiede alla Fiorentina una prestazione continua per tutta la partita, evitando di esprimersi soltanto a tratti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.