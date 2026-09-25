Pedro Gonçalves vuole sfruttare la sosta per conquistare una maglia da titolare nella Fiorentina e tornare nella nazionale portoghese. Non era tra i convocati per la vittoria per 1-0 sul Galles in Nations League, ma faceva parte del gruppo che ha alzato il trofeo poco più di un anno fa. Il ventottenne, arrivato in prestito dallo Sporting, lavora da due giorni al Viola Park nella preparazione atletica e tattica organizzata da Paolo Vanoli.

Finora Pedro ha giocato 10 minuti a Venezia e 25 contro il Napoli, senza riuscire ancora a incidere come nella gara di Coppa Italia con il Pisa, quando ha segnato con un destro a giro da fuori area. In quella partita ha mostrato anche di poter giocare dietro le punte, nel ruolo che Vanoli cerca per il suo 4-2-3-1. Dopo il pareggio con il Napoli, il tecnico ha detto: «Pedro mi entusiasma».

Ora il portoghese vuole dimostrare il proprio valore anche in campionato. La Fiorentina ha versato 2,5 milioni di euro per il prestito, con un diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni. Alle spalle Pedro ha 99 gol con lo Sporting e, in Champions League, 5 reti e 6 assist in 21 presenze. Ha quindi esperienza e qualità per provare a diventare un punto di riferimento nella nuova squadra di Vanoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.