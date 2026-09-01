La Fiorentina completa la rivoluzione offensiva cambiando quasi interamente volto rispetto alla scorsa stagione. Beto prende il posto di Kean, mentre Pellegrino ha sostituito Piccoli. Sulle fasce, dopo i mancati riscatti di Solomon e Harrison, sono arrivati Mastantuono, Njie e Gnonto, destinato a diventare il dodicesimo acquisto del mercato viola. Il rinnovamento potrebbe essere totale qualora venisse trovata una sistemazione anche per Gudmundsson.

Beto è stato acquistato a titolo definitivo dall’Everton per 18 milioni di euro e ha firmato fino al 2030. Il portoghese, autore di dieci gol nell’ultima stagione tra Premier League ed EFL Cup, è stato scelto da Paratici dopo le difficoltà incontrate nella trattativa per Zirkzee. Il suo arrivo ha sbloccato la cessione di Kean al Como e ora l’ex Udinese, che in Serie A ha segnato 21 reti in 62 presenze, potrà anche scegliere la maglia numero 9 lasciata libera da Moise.

Alla Fiorentina, Beto dovrà ritrovare la continuità realizzativa mostrata a Udine, dopo non essere riuscito ad affermarsi completamente in Inghilterra. Le sue caratteristiche sono differenti da quelle di Pellegrino: il portoghese attacca maggiormente la profondità, è più finalizzatore e vive soprattutto dentro l’area di rigore; l’argentino è invece più abile nel gioco spalle alla porta, nel fraseggio e nel lavoro per i compagni. I due potranno alternarsi in base allo stato di forma e alle esigenze tattiche. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.