La certezza Mandragora, il veterano del reparto di centrocampo, perché è a Firenze dal 2022 e ha preso sempre più spessore. Rolly è uno dei punti fermi di Pioli che lo ha considerato subito uno dei giocatori su cui puntare, sia per quanto può fare sul campo che nello spogliatoio.
Gazzetta su Mandragora: “Rinnovo spinto anche da Pioli. Il motivo”
Mandragora verso il rinnovo
È elencato sempre fra i leader dei viola e anche per questo il suo rinnovo è atteso a breve, dopo un incontro definitivo che potrebbe arrivare la prossima settimana. C'è la volontà di entrambe le parti a continuare insieme.
Senza dimenticare Fazziniche si sente più mezzala ma che il tecnico vede più sulla trequarti in una sorta di vice-Gudmundsson e Cher Ndour, un box to box, già molto impiegato da Pioli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
