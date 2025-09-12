CorFio: “Il retroscena raccontato da Pioli su Conte che spiega il loro rapporto”

Viola News
Il retroscena dietro il rapporto di Conte e Pioli
Il Corriere Fiorentino si sofferma sul rapporto tra Antonio Conte e Stefano Pioli,avversari domani ma amici fuori dal campo. Il noto quotidiano rivela un retroscena di qualche anno che riguarda i due allenatori:

L’ultima vittoria in assoluto invece risale al ‘22/’23, quando con i rossoneri negli ottavi di Champions vinse 1-0 sul Tottenham per poi, grazie allo 0-0 di Londra, prendersi i quarti.Fu proprio allora che Pioli raccontò un retroscena. «Dopo lo scudetto Antonio è stato uno dei pochi colleghi a chiamarmi per complimentarsi e questo l’ho molto apprezzato». «Va sempre dato merito a chi si dimostra il migliore — spiegò poi lo stesso Conte — Stefano ha avuto un percorso molto lungo per arrivare alla vittoria ma sono sicuro che lo meritasse molto prima. Quello che ha fatto col Milan è stato davvero incredibile e mi sono sentito in dovere di mandargli un messaggio e poi di ribadirglielo di persona».

