Grande ritorno di Pioli al Franchi: 20.000 spettatori contro il Napoli

La Fiorentina torna finalmente al Franchi dopo 118 giorni dall’ultima volta, con una partita speciale: il debutto-bis di Stefano Pioli davanti al proprio pubblico. L’avversario non è dei più semplici, visto che a Firenze arriva il Napoli campione d’Italia, ma l’occasione ha il sapore delle grandi notti. L’impianto di Campo di Marte si prepara ad accogliere circa 20mila spettatori in un contesto particolare: uno stadio ancora a mezzo servizio per i lavori di ristrutturazione, con curva Fiesole e parte della Maratona inagibili, e una cornice che sarà quasi interamente viola.

Sul piano organizzativo, il Comune e la Questura hanno predisposto le consuete misure di sicurezza: divieto di vendita di alcolici nelle zone vicine al Franchi e istituzione di aree interdette al traffico e alla sosta, questa volta operative già otto ore prima del calcio d’inizio. Intanto, a Viola Park Pioli ha ritrovato l’intero gruppo, compreso Lamptey rientrato dagli impegni con il Ghana. Gudmundsson, infortunato alla caviglia, resta in dubbio ma dovrebbe andare almeno in panchina. Con lui a mezzo servizio, l’allenatore sembra orientato verso un 3-5-2 con Nicolussi Caviglia regista e la coppia Piccoli-Kean a guidare l’attacco. Lo scrive il Corriere dello Sport.