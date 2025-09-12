La Fiorentina torna finalmente al Franchi dopo 118 giorni dall’ultima volta, con una partita speciale: il debutto-bis di Stefano Pioli davanti al proprio pubblico. L’avversario non è dei più semplici, visto che a Firenze arriva il Napoli campione d’Italia, ma l’occasione ha il sapore delle grandi notti. L’impianto di Campo di Marte si prepara ad accogliere circa 20mila spettatori in un contesto particolare: uno stadio ancora a mezzo servizio per i lavori di ristrutturazione, con curva Fiesole e parte della Maratona inagibili, e una cornice che sarà quasi interamente viola.
Corriere dello Sport
Grande ritorno di Pioli al Franchi: 20.000 spettatori contro il Napoli
Il settore ospiti, infatti, ospiterà soltanto 300 tifosi partenopei: il tifo organizzato napoletano ha deciso di disertare la trasferta in segno di protesta contro le limitazioni imposte. A fronte del divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania per gli altri settori, la tifoseria gigliata riempirà quasi tutto lo stadio: oltre 7mila biglietti staccati ai quali si aggiungono i 13.478 abbonamenti(+12% rispetto alla scorsa stagione). Numeri che confermano l’entusiasmo della piazza, anche se non si potrà ancora contare su un colpo d’occhio da stadio pieno, visto il limite attuale di 23mila posti disponibili.
Sul piano organizzativo, il Comune e la Questura hanno predisposto le consuete misure di sicurezza: divieto di vendita di alcolici nelle zone vicine al Franchi e istituzione di aree interdette al traffico e alla sosta, questa volta operative già otto ore prima del calcio d’inizio. Intanto, a Viola Park Pioli ha ritrovato l’intero gruppo, compreso Lamptey rientrato dagli impegni con il Ghana. Gudmundsson, infortunato alla caviglia, resta in dubbio ma dovrebbe andare almeno in panchina. Con lui a mezzo servizio, l’allenatore sembra orientato verso un 3-5-2 con Nicolussi Caviglia regista e la coppia Piccoli-Kean a guidare l’attacco. Lo scrive il Corriere dello Sport.
