Pioli vara il 3-5-2 e spera in Gudmundsson. Sarà la prima di Lamptey

La Fiorentina ha proseguito anche ieri mattina la preparazione in vista della sfida col Napoli. Stefano Pioli, dopo oltre una settimana con la rosa ridotta, ha potuto finalmente lavorare con il gruppo al completo, accogliendo per la prima volta anche Lamptey: il laterale ghanese, rientrato mercoledì dopo gli impegni con la Nazionale, ha svolto la sua prima seduta insieme ai nuovi compagni intrattenendosi poi a pranzo al Viola Park con tutta la comitiva.