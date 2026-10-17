La crescita della Fiorentina passa da Franco Mastantuono, finora l’unico tra i grandi acquisti estivi — insieme ad Atta, Gonçalves e Oulai — ad aver già mostrato le proprie qualità. Lo dimostrano la tripletta da record contro il Venezia e l’ingresso nella top 10 europea per dribbling riusciti: classe, visione e sensibilità nel tocco possono diventare decisive per la squadra.

Il suo percorso richiede però maggiore continuità nelle scelte e una migliore intesa con i compagni, soprattutto quando il pallone passa agli avversari. Tra gli aspetti da sviluppare ci sono anche gli assist, richiesti in particolare da Mateo Pellegrino: il centravanti ha promesso all’amico e connazionale una grigliata gratis se gli servirà almeno cinque passaggi vincenti.

Per il momento Pellegrino deve affidarsi soprattutto a Mastantuono, Njie e Gnonto per ricevere rifornimenti. Atta resta infatti indisponibile per un sovraccarico all’addome, mentre Gonçalves è ancora lontano dal trovare una piena funzionalità nell’assetto tattico viola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.