Vacanze finite per la Fiorentina di Paolo Vanoli che oggi torna a lavorare al Viola Park con i giocatori che non hanno ricevuto la chiamata delle rispettive nazionali, a eccezione del lungodegente Parisi, ai box da metà maggio e destinato a rientrare non prima di gennaio.

Il tecnico richiamato al posto di Fabio Grosso vuole sfruttare la sosta soprattutto per portare al top della condizione due pedine offensive importanti come Atta e Gonçalves, oltre che lavorare sulla fase difensiva per assestare definitivamente la seconda peggior retroguardia del campionato.

Ad aiutarlo, però, non ci sarà Radu Dragusin, impegnato con la Romania nelle sfide di Nations League con Svezia, Bosnia-Erzegovina e Polonia. Il difensore centrale ex Tottenham domenica scorsa ha giocato la sua miglior partita da quando è sbarcato a Firenze - «spaziale» per dirla con Vanoli - ed è da quella prestazione che la squadra dovrà ripartire. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.