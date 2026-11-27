La mossa tattica di Paolo Vanoli
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La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro tattico della Fiorentina di Paolo Vanoli:
L'allenatore Paolo Vanoli ha ripetuto anche in queste ore al Viola Park che in campo non si deve strafare o peccare di individualismo, ma che la strada è quella dell'equilibrio e del lavoro di gruppo, con l'urgenza di migliorare le due fasi. A Udine si pensa al ritorno al 4-3-3, con un centrocampista in più e un modulo che garantisca maggiore solidità. Nicolò Fagioli può tornare titolare insieme a Cher Ndour e Marco Brescianini, ma ci sarà pure il graduale inserimento del francese Arthur Atta, 23 anni, uno dei pezzi pregiati del mercato estivo (arrivato dall'Udinese) che è stato fermo due mesi per infortunio ma che a Monza è tornato fra i convocati. Domenica prossima, in una città speciale dove ha trascorso due stagioni da protagonista (prima di trasferirsi a Firenze), sarà impegnato per alcuni minuti e nella partite successive aumenterà il minutaggio fino a tornare titolare, da mezzala o sulla trequarti, per poi diventare il vero acquisto del mese di dicembre.
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