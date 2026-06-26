In casa Fiorentina tiene banco anche la questione che riguarda Dodò. Il brasiliano vuole lasciare Firenze e la Fiorentina, con un contratto in scadenza nel 2027.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Roma su Ruggeri, il Napoli su Khalaili”. Dodò accantonato da tutti
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Roma su Ruggeri, il Napoli su Khalaili”. Dodò accantonato da tutti
In casa Fiorentina tiene banco anche la questione che riguarda Dodò. Il brasiliano vuole lasciare Firenze e la Fiorentina
Fabio Paratici è disposto a prendere inconsiderazione offerte per la sua cessione, ma per adesso nessuno ha bussato alla porta del giocatore o del club. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Gasperini starebbe puntando Ruggeri mentre il Napoli vorebbe Khalaili del St. Gilloise.
Si era parlato anche di Inter, ma Marotta sarebbe concentrato su altri profili come Ndoye o Kayode. Insomma, per adesso Dodò non sembra avere grandi possibilità di lasciare la Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA