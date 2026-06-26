Gazzetta: “Roma su Ruggeri, il Napoli su Khalaili”. Dodò accantonato da tutti

In casa Fiorentina tiene banco anche la questione che riguarda Dodò. Il brasiliano vuole lasciare Firenze e la Fiorentina

In casa Fiorentina tiene banco anche la questione che riguarda Dodò. Il brasiliano vuole lasciare Firenze e la Fiorentina, con un contratto in scadenza nel 2027.

Fabio Paratici è disposto a prendere inconsiderazione offerte per la sua cessione, ma per adesso nessuno ha bussato alla porta del giocatore o del club. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Gasperini starebbe puntando Ruggeri mentre il Napoli vorebbe Khalaili del St. Gilloise.