La Fiorentina può contare su dieci giocatori capaci di ricoprire almeno due ruoli, una versatilità che permette a Vanoli di adattare la squadra alle caratteristiche dei propri uomini e degli avversari. I profili più duttili sono Viery, Joao Mario e Jimenez in difesa; Oulai, Fagioli, Ndour e Atta a centrocampo; Gonçalves, Gnonto e Njie in attacco, frutto di un mercato estivo ricco e dinamico.

Njie nasce come esterno sinistro, ma può agire anche a destra: lo ha già fatto entrando contro il Pisa in Coppa Italia, quando ha fornito l’assist per il primo gol in viola di Gnonto. L’italiano preferisce invece la corsia destra, dove il titolare è Mastantuono, ma può giocare anche a sinistra. Per Vanoli è soprattutto una pedina capace di garantire equilibrio e copertura, svolgendo all’occorrenza anche compiti da quinto.

Gonçalves, arrivato dallo Sporting Lisbona con oltre cento gol all’attivo, offre diverse soluzioni offensive. Può giocare da esterno sinistro, ma attualmente viene utilizzato soprattutto sulla trequarti alle spalle della punta, alternandosi con Atta. Il portoghese ha inoltre spiegato di sentirsi sia un numero 10 sia un numero 8, potendo quindi occupare anche una posizione più arretrata a centrocampo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.