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Arthur Atta non sarà disponibile domenica contro il Como. Il fantasista francese, ex Udinese, era al Viola Park sia lunedì sia ieri mattina, mentre il resto della squadra ha ripreso gli allenamenti nel pomeriggio dopo la sconfitta con il Genoa. Ha svolto quasi esclusivamente terapie per superare il sovraccarico addominale accusato prima della sosta.

Nonostante un rendimento alterno, in linea con quello della squadra, Atta era stato tra i giocatori più utilizzati a inizio campionato, sia da Fabio Grosso sia da Paolo Vanoli. La trasferta di Genova ha segnato la sua prima assenza stagionale in Serie A.

Contro il Como arriverà dunque il secondo forfait consecutivo in campionato. La speranza della Fiorentina è recuperarlo per la sfida del 25 ottobre a San Siro contro l’Inter. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.