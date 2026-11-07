Atta e Pongracic non ci saranno
VIDEO - Fiorentina-Juventus, tutte le migliori quote
Oggi provino decisivo per Ranieri, che rimane in forte dubbio. Mentre è già chiaro che sarà out Arthur Atta. Ai canali ufficiali intanto ha parlato uno degli ex, Radu Dragusin: «Sono arrivato alla Juventus a 16 anni e ho imparato tanto al fianco di giocatori di alto livello. Ora sono felice a Firenze e sappiamo quanto questa partita significhi per i nostri tifosi. Dobbiamo dare tutto in campo». Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
CorSport: "Fagioli in netta difficoltà. Con la Juve potrebbe giocare Oulai"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Pellegrino ha messo nel mirino la Juventus per due motivi"
Rassegna stampa
Nazione: "Joao Mario è un titolare, ma 9,5 milioni di riscatto non sono pochi"
Rassegna stampa
Nazione: "Da Chiesa a Nico Gonzalez. Commisso dalla Juve incassò oltre 173 milioni"
Rassegna stampa
CorSport avverte: "Perché la sfida con la Juventus non può essere fallita"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti