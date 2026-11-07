Oggi provino decisivo per Ranieri, che rimane in forte dubbio. Mentre è già chiaro che sarà out Arthur Atta. Ai canali ufficiali intanto ha parlato uno degli ex, Radu Dragusin: «Sono arrivato alla Juventus a 16 anni e ho imparato tanto al fianco di giocatori di alto livello. Ora sono felice a Firenze e sappiamo quanto questa partita significhi per i nostri tifosi. Dobbiamo dare tutto in campo». Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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