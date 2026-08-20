Nell'estate del Centenario la Fiorentina ha scelto di rivoluzionare la squadra, affidandosi a Fabio Paratici e Roberto Goretti, che hanno già completato nove acquisti. Il possibile decimo colpo è Ernest Poku, 22enne olandese del Bayer Leverkusen. La trattativa non è ancora avanzata, ma Paratici avrebbe già ottenuto il sì del giocatore, convincendolo a mettere momentaneamente in stand-by l'importante proposta del Sunderland.

Decisivo sarebbe stato un contatto tra Paratici e gli agenti di Poku. Adesso servirà trovare l'accordo con il Bayer Leverkusen, che lo aveva acquistato nel 2025 dall'AZ Alkmaar per circa 10 milioni e vorrebbe ricavare dalla cessione all'incirca il doppio. Nella prima stagione in Germania Poku ha raccolto 45 presenze e 5 gol. Ala destra utilizzabile anche a sinistra e, all'occorrenza, da centravanti, ha nella velocità e nell'uno contro uno le qualità principali. Caratteristiche che offrirebbero a Grosso una soluzione diversa rispetto a Mastantuono e permetterebbero di sviluppare maggiormente il 4-3-3. Oltre al Sunderland, sul giocatore ci sarebbe anche il Nottingham Forest.

Proprio il Nottingham Forest si sarebbe mosso anche per Dodô. Dalla Premier League sarebbe pronta un'offerta nell'ordine dei 10 milioni di euro, considerata però insufficiente dalla Fiorentina, che valuta il brasiliano almeno 15 milioni. La distanza non appare incolmabile e, in caso di rilancio degli inglesi, la cessione potrebbe diventare concreta, creando anche nuove risorse per le ultime operazioni in entrata. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.