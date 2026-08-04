Troppi i 25 milioni chiesti per un investimento: si può muovere solo in prestito con diritto di riscatto
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La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra anche su Roberto Piccoli, che vuole conquistare il favore del tecnico Grosso per giocarsi le sue carte con la Fiorentina. Ha sempre segnato in amichevole, trovando una continuità finora mancata.
Grosso osservaL’allenatore sta dando fiducia alla punta e apprezza le sue caratteristiche, così come Piccoli stesso apprezza le idee del campione del mondo 2006. Rimarrebbe volentieri, ma al momento è tutto prematuro: derubricato l’interesse della Lazio, sono sempre possibili prestiti con diritto di riscatto (troppi i 25 milioni chiesti per un investimento). Ma intanto lui pensa in viola.
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