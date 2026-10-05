Dopo l’amichevole contro il Benin, nella notte tra martedì e mercoledì 7 ottobre, in cui il suo idolo Leo Messi indosserà per l’ultima volta la maglia numero dieci dell’Argentina, Mastantuono tornerà in Italia per preparare la sfida contro il Genoa e riprendere il cammino in Serie A.

Finora il talento viola ha totalizzato 22 tiri, di cui 8 nello specchio, 9 dribbling riusciti e 2,28 expected gol, ma deve ancora sbloccarsi negli assist, una delle sue specialità. Al Festival dello Sport di Trento, Mateo Pellegrino ha raccontato: «Io e Franco abbiamo fatto una scommessa: gli ho detto che deve farmi 5 assist».

In palio c’è una grigliata, ormai diventata un rito al Viola Park: i due argentini ne avevano già organizzata una dopo il primo successo in campionato a Venezia. Adesso la Fiorentina cerca un’altra vittoria per lasciarsi alle spalle la partenza difficile e risalire la classifica, contando anche sull’ottima forma mostrata da Mastantuono in Nazionale. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.