Pellegrino cerca contro il Como, a cui non ha mai segnato, il quarto gol stagionale dopo quelli realizzati contro Torino, Venezia e Pisa. Con Vanoli è partito titolare soltanto contro Napoli e Pisa in Coppa Italia, subentrando invece a Venezia e Genova.

Nonostante l’impiego discontinuo, l’argentino è il miglior marcatore viola con tre reti, insieme a Mastantuono. L’esterno, atteso oggi in campo con una fasciatura alla mano, cerca invece il primo gol davanti al pubblico del Franchi.

Vanoli potrebbe scegliere inizialmente il 4-3-3, con Brescianini accanto a Fagioli e Ndour, mantenendo la possibilità di passare al 4-2-3-1. Con Ranieri dolorante, è probabile l’impiego di Pongracic, mentre sulla sinistra Viery si contende il posto con Valdepeñas. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.