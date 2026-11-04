Pedro Gonçalves ha cambiato il volto della Fiorentina contro il Sassuolo. Subentrato a Brescianini al 33’ della ripresa, il portoghese ha inciso al punto da rimettere in discussione le scelte di Paolo Vanoli in vista della Juventus.

A Firenze cresce la voglia di vederlo titolare domenica al Franchi. L’ipotesi è un 4-2-3-1 con Gonçalves trequartista centrale, Mastantuono e Njie ai suoi lati e Pellegrino unica punta.

Vanoli dovrà valutare se questo assetto garantisca il giusto equilibrio alla squadra. I tifosi, intanto, vedono nelle giocate di Gonçalves la qualità che può aiutare la Fiorentina a risalire in classifica. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.