I tifosi della Fiorentina chiedono a gran voce la titolarità dell'attaccante
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Pedro Gonçalves ha cambiato il volto della Fiorentina contro il Sassuolo. Subentrato a Brescianini al 33’ della ripresa, il portoghese ha inciso al punto da rimettere in discussione le scelte di Paolo Vanoli in vista della Juventus.
A Firenze cresce la voglia di vederlo titolare domenica al Franchi. L’ipotesi è un 4-2-3-1 con Gonçalves trequartista centrale, Mastantuono e Njie ai suoi lati e Pellegrino unica punta.
Vanoli dovrà valutare se questo assetto garantisca il giusto equilibrio alla squadra. I tifosi, intanto, vedono nelle giocate di Gonçalves la qualità che può aiutare la Fiorentina a risalire in classifica. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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