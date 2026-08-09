Aspettando Roberto Piccoli, la Fiorentina non molla la presa su Mateo Pellegrino. La punta del Parma è il primo nome nella lista del club viola per sostituire l'attaccante scuola Atalanta. Piccoli è nel mirino del Bologna, che potrebbe prenderlo a titolo definitivo (soluzione gradita al giocatore, che preferisce una società intenzionata a investire su di lui piuttosto che un affitto a termine) con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 18-20 milioni.

Se l'operazione andrà in porto la Viola potrà reinvestire l'incasso su Pellegrino, centravanti argentino monitorato da tempo. Il Parma si è già cautelato prendendo, oltre a El Bilal Touré anche David Romero dal Tigre, argentino pure lui. Pellegrino può partire, la valutazione è sui 30 milioni e anche in questo caso la formula giusta potrebbe essere il prestito con obbligo.

Paratici e Cherubini, ad del Parma, hanno ottimi rapporti, avendo lavorando insieme alla Juventus, e questo può favorire l'affare. Resta nei radar Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo e pallino di Grosso. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.