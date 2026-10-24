Scelta netta da parte dell'allenatore viola

Redazione VN
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Niente da fare per Arthur Atta e Luca Ranieri: i due calciatori viola restano a Firenze per proseguire il lavoro specifico di recupero dai rispettivi infortuni all'addome e al nervo del piede.

Sul fronte formazione, Vanoli sembra aver scelto definitivamente Mateo Pellegrino come perno d'attacco, anche se l'ultimo dei 3 gol segnati risale al successo di Venezia alla quarta giornata. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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