A Firenze qualcuno si sta mordendo le mani

Redazione VN
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La Gazzetta dello Sport si è soffermata sui talenti della Nazionale italiana. Tra questi c'è anche sicuramente Kayode, ex Fiorentina:

Per quanto abbiamo visto finora, l'innesto più produttivo della nidiata è stato Michael Kayode, al quale è riuscita persino l'accoppiata: esordio più gol in Turchia, dentro a una partita strepitosa. Kayode, nato in Piemonte da genitori nigeriani e venduto dalla Fiorentina nel gennaio del 2025 per 18 milioni, è un calciatore forte che impone delle riflessioni generali: perché un talento del genere è finito in Premier League cosi giovane, tra l'altro nel Brentford che non è un club di prima fascia? A 22 anni sembra un terzino già pronto per qualunque palcoscenico. Evidentemente, come in altri lavori, tanti giovani italiani devono emigrare per meritare fiducia. E' stato proprio Kayode a parlare della tendenza, facendosi latore di un consiglio agli adolescenti ambiziosi di oggi: «Se vi capita un'offerta da un campionato estero, andate. Non importa dove. L'importante è giocare per acquisire minuti e maturità». A lui è andata talmente bene che sarà molto complicato restituirlo alla Serie A. A maggior ragione dopo la visibilità acquisita in Nazionale: peccato.
Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2

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