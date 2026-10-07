A Firenze qualcuno si sta mordendo le mani
Malagò chiarisce: "Incomprensioni con Bonfiglio? Eufemismi..."
La Gazzetta dello Sport si è soffermata sui talenti della Nazionale italiana. Tra questi c'è anche sicuramente Kayode, ex Fiorentina:
Per quanto abbiamo visto finora, l'innesto più produttivo della nidiata è stato Michael Kayode, al quale è riuscita persino l'accoppiata: esordio più gol in Turchia, dentro a una partita strepitosa. Kayode, nato in Piemonte da genitori nigeriani e venduto dalla Fiorentina nel gennaio del 2025 per 18 milioni, è un calciatore forte che impone delle riflessioni generali: perché un talento del genere è finito in Premier League cosi giovane, tra l'altro nel Brentford che non è un club di prima fascia? A 22 anni sembra un terzino già pronto per qualunque palcoscenico. Evidentemente, come in altri lavori, tanti giovani italiani devono emigrare per meritare fiducia. E' stato proprio Kayode a parlare della tendenza, facendosi latore di un consiglio agli adolescenti ambiziosi di oggi: «Se vi capita un'offerta da un campionato estero, andate. Non importa dove. L'importante è giocare per acquisire minuti e maturità». A lui è andata talmente bene che sarà molto complicato restituirlo alla Serie A. A maggior ragione dopo la visibilità acquisita in Nazionale: peccato.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
La lungimiranza di Paratici, ma anche i meriti di Pradè: Ndour sia d'esempio
Rassegna stampa
Nazione: "Vanoli prepara il 4-2-3-1. Tutti i dubbi di formazione per Genova"
Rassegna stampa
Nazione rivela: "Ecco su cosa ha lavorato Vanoli con Jimenez e Gonçalves"
Rassegna stampa
Prandelli: "Ndour è pronto". Poi punge: "Kayode? Tutti sapevano che era bravo"
Rassegna stampa
Gazzetta incorona Ndour: "Se impara a pensare velocemente diventa come Pogba"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti