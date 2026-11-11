Alieu Njie è uno dei pupilli di Vanoli, che già lo conosceva da Torino. I suoi numeri sono importanti e la Fiorentina è pronta a blindarlo.
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Alieu Njie non è più una sorpresa. L'ex Torino (che domenica ha vissuto un derby personale) è in un momento d'oro e anche alla Juventus ha giocato un brutto scherzetto nella partita del Franchi. Il 21enne finora ha infilato tre gol e due assist nelle ultime tre apparizioni contro Atalanta, Sassuolo e i bianconeri, ricevendo anche la prima convocazione dalla nazionale maggiore della Svezia.
Ben ritrovatoLa Gazzetta dello Sport ricorda come a 16 anni furono proprio i granata ad accogliere il calciatore a 16 anni, facendolo maturare nelle proprie giovanili. Proprio lì incontrò Vanoli, che a 19 lo fece esordire in A segnando anche un gol decisivo contro il Como. Due anni dopo la storia si ripete, visto che il tecnico tornato in viola se lo è ritrovato nello spogliatoio e a lui chiede grande presenza in zona gol. Titolare fisso nel 4-2-3-1, ha risposto presente: oggi è il secondo miglior marcatore con tre reti dopo Mastantuono e Pellegrino. Piedi per terra, ma l'esplosività, le transizioni e il dribbling sono armi importanti: oggi i 4 milioni investiti per averlo in prestito con obbligo di riscatto condizionato sembrano un grande investimento. E la Fiorentina è pronta a investirne altri 12 per proporgli un triennale e farne un punto fermo del futuro.
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