Monza e Fiorentina ripartono dopo la sosta con due punti e tre posizioni di distanza, ma con stati d’animo diversi. I brianzoli di Ivan Juric hanno perso le ultime quattro partite, incassando dieci gol e scivolando al terzultimo posto. I viola, invece, hanno raccolto cinque punti nelle ultime tre gare e si sono lasciati cinque squadre alle spalle. Nello scontro diretto di stasera il Monza cerca di interrompere la serie negativa, mentre la Fiorentina vuole dare continuità ai risultati.

I giocatori più attesi sono Gustavo Varela e Franco Mastantuono, entrambi alla prima stagione in Serie A e cresciuti con l’influenza di padri con un passato nel calcio. Il portoghese si è formato nel suo Paese, mentre l’argentino è cresciuto in patria prima di trasferirsi al Real Madrid. Varela ha appena perso la vetta della classifica marcatori dopo il poker del romanista Malen. L’attaccante del Monza è a quota nove gol in campionato e undici contando le due reti in Coppa Italia, con una media di un gol ogni 85 minuti.

I numeri di Varela hanno già attirato l’interesse di grandi club italiani ed esteri. Juric ha ribadito che la priorità del Monza è la salvezza e ha aperto alla possibilità di reinvestire i proventi di una cessione importante. «L’obiettivo è restare in A. Se vendi qualcuno a 40-50 milioni e li riutilizzi in maniera intelligente per me è un bene. Siamo in crescita, il morale è alto e andiamo a giocare con coraggio». Lo scrive la Gazzetta dello Sport.