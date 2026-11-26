"Franco adesso avrebbe bisogno di un sistema di gioco che giri bene nel suo complesso, per emergere al massimo a livello individuale"
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La Gazzetta dello Sport si sofferma su Franco Mastantuono e sul peso per la Fiorentina di Paolo Vanoli:
Anche lui però può fare un passo in avanti, come essere più altruista, proprio come nell'Argentina dove dialoga maggiormente con i compagni e perde meno palloni. E chiaro che il livello sia diverso e che con l'Albiceleste sia stato impegnato in test amichevoli, mentre con il club in gare ufficiali, ma con la Costa Rica in 45 minuti ha collezionato 37 passaggi riusciti su 38 e con la Bolivia ha effettuato ben 5 cross in appena 34 minuti. Numeri altissimi che non trovano riscontro in Serie A dove la precisione dei passaggi è inferiore e in media conta quasi 16 palle perse a partita. In viola spicca invece per numero di dribbling (anche se molti non riusciti) e per tocchi di palla, a dimostrazione che sia sempre coinvolto nella manovra. Da considerare pure il contesto molto diverso: da una parte una nazionale forte come l'Argentina e dall'altra una formazione in difficoltà come la Fiorentina. La sensazione è che, nel suo processo di maturazione, Franco adesso avrebbe bisogno di un sistema di gioco che giri bene nel suo complesso, per emergere al massimo a livello individuale, ma anche lui stesso dovrebbe capire quando attaccare o rallentare, migliorando nelle scelte e nelle letture. Cosi potrà diventare il vero traino di Vanoli.
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