Udinese-Fiorentina mette di fronte due giocatori che con il loro talento possono decidere una sfida carica di tensione. Nicolò Zaniolo, oggi numero 10 bianconero, è passato da Firenze tra febbraio e giugno 2025 senza trovare intesa con Raffaele Palladino. Dopo essersi rilanciato in Friuli con Kosta Runjaic, ha vissuto un avvio di stagione complicato tra infortuni e il ritiro della Nazionale lasciato a Coverciano. Domenica scorsa, proprio contro il Bologna di Palladino, ha offerto la sua miglior prestazione stagionale e segnato il gol del pareggio, il secondo in campionato dopo quello contro la Roma.

Con Paolo Zanetti sembra esserci intesa. «Deve continuare a divertirsi a giocare a pallone, che è la cosa che gli riesce meglio», ha detto il tecnico. Contro la Fiorentina, Zaniolo sarà chiamato a guidare un attacco in emergenza, con Vakoun Bayo come possibile soluzione al centro. Dall’altra parte Vanoli si affida alla qualità di Franco Mastantuono, diciannovenne cresciuto al River Plate e ancora seguito dal Real Madrid, che all’esordio del tecnico viola ha firmato una tripletta nel 4-2 di Venezia.

L’argentino è tornato al gol quasi due mesi dopo, nel 4-2 di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sono le uniche due vittorie viola in campionato, entrambe in trasferta, mentre al Franchi la Fiorentina ha raccolto tre pareggi e nessun successo. Terzo giocatore di movimento più impiegato con 946 minuti, dietro a Drăgușin e Ndour, Mastantuono ha alternato grandi giocate a prove opache come quella di Monza, affrontata dopo il rientro dall’Argentina. A Udine la Fiorentina gli chiede di tornare a incidere. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.