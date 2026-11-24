La Viola, per ricompattarsi, andrà in ritiro
VIDEO - Vanoli: "La mia peggiore Fiorentina, a questi ragazzi serve umiltà"
La Gazzetta dello Sport analizza Monza-Fiorentina, con la squadra di Paolo Vanoli che tocca ufficialmente il fondo:
Avviso ai naviganti: chi ha messo gli occhi su Gustavo Varela per gennaio dovrà prepararsi a battagliare a colpi di milioni, perché il suo valore sale di settimana in settimana e il gruppone delle pretendenti s'ingrossa. Inevitabile, visto che l'attaccante portoghese continua a segnare. Già 11 reti in A, ieri ha steso la Fiorentina con una doppietta (rigore e delizioso colpo di tacco) e con la complicità di Jay Robinson, portando il Monza fuori dalla zona rossa: 3-0 e aggancio al Lecce a 10 punti, mentre la Viola è rimasta inchiodata a quota 9 e soprattutto è tornata a vedere i fantasmi di inizio stagione. Mai la squadra di Vanoli era stata così brutta e arrendevole da quando il tecnico è subentrato a Grosso: la Viola, per ricompattarsi, andrà in ritiro. Lo squalificato Juric invece ha azzardato Pessina dall'inizio per la prima volta (dopo il lungo stop per infortunio) ed è tornato a respirare dopo 4 sconfitte di fila.
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