La Fiorentina accelera. A una manciata di giorni dall'esordio ufficiale (venerdì 14 in Coppa Italia contro il Benevento), Fabio Paratici tenta il nono colpo del mercato viola: occhi sull'attaccante che nei piani del club dovrà sostituire Roberto Piccoli, corteggiato da tanti ma nelle ultime ore attenzionato in particolare dal Bologna.

Giovanni Sartori, che ha avuto la punta all'Atalanta, lo ha individuato come rinforzo per il reparto offensivo dei rossoblù e la Viola intanto sta lavorando su Mateo Pellegrino, centravanti argentino del Parma. Con il giocatore, che Paratici seguiva quando era anche al Velez, c'è già un accordo di massima: con la Juventus molto più defilata l'idea di un trasferimento a Firenze lo intriga, anche se sa che troverebbe la concorrenza forte di Moise Kean.

Con Federico Cherubini, ad del Parma ed ex bianconero come Paratici, i rapporti sono buoni: la valutazione è sui 30 milioni, si può chiudere con la formula del prestito oneroso (sui 5 milioni) e obbligo di riscatto, ma prima servirà l'uscita di Piccoli. Nel frattempo un altro attaccante, Riccardo Braschi, 19 anni, ha lasciato la Fiorentina: andrà al Thun, club della Super League svizzera, per la cifra di 1,2 milioni più una percentuale sulla futura rivendita a favore dei viola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.