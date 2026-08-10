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La Gazzetta dello Sport ha analizzato dal punto di vista tattico la Fiorentina. Il nuovo tecnico però ha già lasciato la sua impronta, adattando le idee alle caratteristiche degli uomini a disposizione. Dall'idea di partenza del 4-3-3 ha virato sul 4-3-2-1 per sfruttare i piedi educati in mezzo al campo e fronteggiare la carenza di esterni offensivi.

Con Mastantuono Grosso avrà la doppia opzione, trequartista o ala destra, ma molto dipenderà anche da chi arriverà a Firenze in quest'ultimo scampolo di mercato. Al momento il doppio fantasista, con Atta sulla linea dell'argentino, sembra la soluzione più probabile. I principi di base sono intensità, aggressività e atteggiamento molto offensivo.

Da quanto s'è visto nelle ultime amichevoli Grosso punta sul palleggio ma anche sulla verticalità, con tanti giocatori che possono coprire diverse zone del campo, da Jimenez a Joao Mario fino ad Atta. Sarà interessante vedere come s'inserirà Mastantuono, che ieri ha fatto il primo allenamento con la squadra.