Franco Mastantuono resta un punto fermo della Fiorentina, titolare in tutte e sei le partite di campionato, tre con Fabio Grosso e tre con Paolo Vanoli. Il tecnico non ha rinunciato al talento mancino del Real Madrid, in prestito ai viola, neppure a Genova, nonostante fosse rientrato all’ultimo dagli impegni con l’Argentina, dove aveva partecipato anche all’ultima partita di Messi.

Contro il Como il diciannovenne di Azul giocherà con un vistoso tutore alla mano sinistra, dopo l’intervento per la frattura del quarto metacarpo rimediata contro il Genoa. Vanoli ha chiarito che i medici hanno inserito una vite per evitare che la frattura diventasse scomposta, confermandone la disponibilità. Al Franchi Mastantuono affronterà Nico Paz, altro grande talento argentino e rivale nella successione alla maglia numero dieci della nazionale.

Il confronto arriva però in momenti diversi per i due club: il Como è al terzo anno del percorso con Cesc Fabregas, dalla Serie B alla Champions League, mentre la Fiorentina è all’inizio del proprio progetto e deve fare i conti con una classifica preoccupante. Vanoli ha elogiato la società lariana per la strada intrapresa, sottolineando come la continuità del lavoro abbia fatto crescere consapevolezza e autostima della squadra, al di là dei soldi investiti. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.