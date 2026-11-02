Ci sono successi che indicano la via e altri che illudono e basta. Sassuolo e Fiorentina hanno festeggiato l'ultima vittoria (e anche l'unica nel caso dei viola) quasi due mesi fa: l'11 settembre la squadra di Paolo Vanoli, al debutto bis sulla sua vecchia panchina, aveva domato il Venezia mentre due giorni dopo quella del deb Alberto Aquilani, alla prima stagione in Serie A, aveva strapazzato la Juventus.

Da quel giorno però non c'è stata la sterzata, perché nessuna delle due è più riuscita a esultare per un trionfo: un punto nelle ultime cinque per i neroverdi e due per la Viola, un bottino misero che inchioda i due club nelle zone poco nobili della classifica. Più pericolosa per la Fiorentina, terzultima con 5 punti grazie al pari acciuffato nel turno infrasettimanale con l'Atalanta, che per il Sassuolo, reduce però da tre sconfitte consecutive e l'onta dei sei gol subiti contro la Lazio.

Serve una svolta per uscire dal momento negativo e i due tecnici sperano che arrivi grazie a un'intuizione di chi ha il gol nelle vene: Domenico Berardi e Franco Mastantuono, il genio tutto italiano contro la fantasia argentina. Età e carriere diverse, i due hanno in comune il piede preferito, il sinistro, e la capacità di sapersi destreggiare in un fazzoletto d'erba. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.