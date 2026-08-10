Meno quattro al gong. Il precampionato della Fiorentina si è concluso giovedì scorso con il pareggio contro il Deportivo A Coruña con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Venerdì 14 è già tempo di debutto ufficiale al Franchi contro il Benevento ma nonostante lo shopping sfarzoso (otto acquisti) la fase di lavori in corso non è ancora terminata.

Manca ancora qualcosa per completare la rivoluzione targata Paratici, partita dall'allenatore Fabio Grosso, chiamato al grande salto dopo la prima stagione in Serie A con il Sassuolo, e culminata con l'ingaggio di Franco Mastantuono, folletto del Real che porterà un surplus di qualità in una squadra costruita soprattutto sui giovani.

L'età media dei nuovi acquisti è di 21,5 anni e anche per questo la parola d'ordine nel quartiere generale viola è pazienza per un serie di motivi: un po' perché la squadra deve ancora essere completata e ci vorrà del tempo perché la filosofia di Grosso venga assimilata, un po' perché alcuni giocatori devono calarsi nella realtà del nostro campionato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.