La Fiorentina, profondamente rivoluzionata durante l’estate con un nuovo allenatore e tredici acquisti, appare ancora come un gruppo di giocatori che non si conoscono. Anche il Torino ha cambiato molto, con dodici nuovi arrivi e una guida tecnica differente, ma è riuscito a mostrare maggiore organizzazione. I viola restano invece fermi a zero punti, con nove reti subite e una sola realizzata.

Alcune scelte tattiche di Fabio Grosso continuano a lasciare perplessi, a cominciare dall’impiego di Pellegrino come centravanti senza rifornirlo attraverso i cross. L’attaccante viene cercato soprattutto con ripartenze basse e veloci, poco adatte alle sue caratteristiche, ma riesce comunque a segnare dalla distanza all’inizio della ripresa, approfittando di un errore del portiere Perri.

Il passaggio al 4-2-3-1 e gli ingressi di Atta e Gnonto rendono la Fiorentina più convincente dopo un primo tempo inconsistente, ma Perri nega il raddoppio ad Atta. Le sostituzioni di Abate cambiano invece il Torino, che diventa più concreto e completa la rimonta mentre i viola si sciolgono. Al termine della gara il Franchi contesta Grosso, invocandone l’esonero con il coro «Salta la panchina». Lo scrive la Gazzetta dello Sport.